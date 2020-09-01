ГСИН: Даниэль Ажиев все еще в СИЗО-1. Он нормально себя чувствует

В Госслужбе исполнения наказаний не знают, когда бывшего владельца вебкам-студии переведут в психиатрическую больницу

Обвиняемый в возбуждении вражды по этническому признаку предприниматель, бывший владелец вебкам-студии Даниэль Ажиев, который, по словам родственников, нуждается в психиатрическом лечении, все еще находится в СИЗО-1. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

- Постановление суда вступит в законную силу по истечении определенного срока, - ответили в ведомстве. - Пока неизвестно, через какое время его переведут в больницу. Сейчас он чувствует себя нормально.

Напомним, на днях родственники Даниэля Ажиева сообщили отечественным СМИ, что решением Первомайского суда Бишкека молодого человека отправили на принудительное лечение в психиатрический диспансер Джалал-Абадской области. По словам родных, экспертиза выявила, что Ажиев нуждается в лечении. В этой связи уголовное дело в отношении молодого человека приостановили, а заключение экспертизы передано в суд.

Даниэль Ажиев в 2018 году был осужден за содержание вебкам-студии. Молодой человек признал свою вину.

В марте 2020 года Даниэля Ажиева задержали по подозрению в «Возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Ранее молодой человек разместил видеообращение в соцсети Instagram, где оскорбил кыргызский народ.

Источник: vesti.kg