Кубатбек Боронов: В школах должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила

В школах Кыргызской Республики должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила.
Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.
Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в начале учебного года только первоклассники будут обучаться в обычном режиме, посещая школу.
Глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года и Днем знаний, пожелав им больших успехов в учебе. «В новом учебном году перед школьниками, родителями и учителями стоят новые вызовы, связанные с переходом на дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в процесс обучения. Это требует приобретения новых навыков, полезных привычек, нового взгляда на систему образования. Желаю больших успехов школьникам, стремитесь к знаниям, интересуйтесь наукой и новыми технологиями, будьте активными и исполнительными», — сказал он.
В ходе заседания была обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионах страны. Как было отмечено, по республике закрыты все дневные стационары, а в ряде областях завершен ремонт медицинских учреждений, в некоторых районах строительные работы на этапе завершения.
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