Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

Одним кадром: Парламент вернулся с каникул и объявил перерыв до 3 сентября

Действующие депутаты 1 сентября открыли в парламенте очередную сессию VI созыва.

«АКИпресс» пишет, что в зале заседаний присутствовало около 80 нардепов.

После исполнения государственного гимна спикер парламента Дастан Джумабеков объявил о перерыве до 3 сентября, на котором дадут присягу новые депутаты. Они получили мандаты от однопартийцев, которые ушли из Жогорку Кенеша, чтобы готовиться к парламентским выборам 4 октября.

Последняя сессия VI созыва продлится всего месяц, так как выборы назначены на 4 октября.

Депутаты ушли на каникулы 30 июня 2020 года. На последнем заседании премьер-министр Кубатбек Боронов и новые члены правительства приняли присягу в присутствии президента Кыргызстана.

Последние две недели июня в парламенте на повестку дня ставилось очень большое количество вопросов и активно принимались даже те законопроекты, которые еще не выдержали необходимые сроки по регламенту.

25 июня парламентарии провели последнее запланированное пленарное заседание перед каникулами. Тогда 63 законопроекта были рассмотрены и приняты в первом, втором и третьем чтениях. Депутаты работали до позднего вечера.

 

https://kloop.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить