Одним кадром: Парламент вернулся с каникул и объявил перерыв до 3 сентября

Действующие депутаты 1 сентября открыли в парламенте очередную сессию VI созыва.
«АКИпресс» пишет, что в зале заседаний присутствовало около 80 нардепов.
После исполнения государственного гимна спикер парламента Дастан Джумабеков объявил о перерыве до 3 сентября, на котором дадут присягу новые депутаты. Они получили мандаты от однопартийцев, которые ушли из Жогорку Кенеша, чтобы готовиться к парламентским выборам 4 октября.
Последняя сессия VI созыва продлится всего месяц, так как выборы назначены на 4 октября.
Депутаты ушли на каникулы 30 июня 2020 года. На последнем заседании премьер-министр Кубатбек Боронов и новые члены правительства приняли присягу в присутствии президента Кыргызстана.
Последние две недели июня в парламенте на повестку дня ставилось очень большое количество вопросов и активно принимались даже те законопроекты, которые еще не выдержали необходимые сроки по регламенту.
25 июня парламентарии провели последнее запланированное пленарное заседание перед каникулами. Тогда 63 законопроекта были рассмотрены и приняты в первом, втором и третьем чтениях. Депутаты работали до позднего вечера.
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