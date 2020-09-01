Коронавирус продолжает отступать. На 1 сентября 60 новых зараженных в Кыргызстане

За сутки скончался один человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции и пневмонии. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- На 1 сентября зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19 и пневмонии,- отметил Усенбаев. - В Бишкеке — 13 человек, в Оше — 1 случай, в Чуйской области — 2 человека, в Ошской области — 7 человек, в Таласской — 3, в Нарынской — 1 человек, в Иссык-Кульской области — 3 случая, в Джалал-Абадской — 14 заражений, в Баткенской — 16.

Один человек в Бишкеке скончался в результате заражения вирусом. Общее количество погибших — 1060 человек. Кроме того, у троих медработников выявлены COVID-19 и пневмония.

За сутки из стационаров выписано 190 пациентов.

VESTI.KG