Турсунбай Бакир уулу: В ЦИКе переслушали аудиозапись, на которой слышно, как Адахан Мадумаров озвучивает мою фамилию в первой двадцатке

Экс-депутат ждет решения Центризбиркома. Он по-прежнему грозится подать в суд

Бывший депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу ждет решения Центризбиркома о списке, который предоставила партия «Бутун Кыргызстан». В противном случае политик намерен обратиться в суд.

- Если ЦИК принял исправленный, сфальсифицированный текст списка кандидатов в депутаты, то я требую предоставить настоящий список, утвержденный съездом, - заявил он в беседе с Vesti.kg. - Вчера ЦИК выслушал обе стороны. Я ответил на все вопросы, в отличие от представителя партии. Он начал утверждать, что меня пригласили на съезд в качестве гостя. Представитель ЦИКа переслушал аудиозапись, на которой слышно, как Адахан Мадумаров объявлял первую двадцатку, где звучит моя фамилия. Представитель партии ответил, что не знает, как так получилось.

Турсунбай Бакир уулу отметил, что перед съездом ему позвонили и пригласили на мероприятие в качестве делегата.

- Мне дали мандат № 5 и бюллетень, чтобы я проголосовал, - продолжил экс-депутат ЖК. - Разве гостям дадут мандат и бюллетень? На эти вопросы представитель партии тоже не смог ответить. Протокол опрашивания сторон предоставят председателю Центризбиркома. Сегодня или завтра ЦИК вынесет решение. Если мое заявление не будет удовлетворено, то попрошу предоставить все документы и обращусь в суд. У меня есть такое право.

Напомним, на днях экс-депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу намеревался подать в суд на партию «Бутун Кыргызстан». По его словам, политобъединение предоставило в ЦИК исправленный список кандидатов в депутаты, в котором его фамилия располагалась уже гораздо ниже, чем в изначальном варианте.

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