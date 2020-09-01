Митинг возле Белого дома. Протестующие арендаторы ТЦ «Караван» вступили в перепалку с милицией

В Бишкеке возле Белого дома проходит мирный митинг арендаторов торгового центра «Караван».
Демонстранты обратились к президенту Сооронбая Жээнбекову с требованием снять с электронных торгов объект и не лишать их рабочих мест. Они скандируют: «Президент, остановите беззаконие!», «Руки прочь от Каравана», «Нет электронным торгам».
«Ранее премьер-министр просил освободить людей от арендной платы. Однако ФУГИ, наоборот, пытается разрушить нашу работу. Нам прислали уведомление о том, чтобы мы внесли арендную плату за июль и 15 августа освободили свои места. На протяжении двух лет нас просят участвовать в электронных торгах. Мы просим исключить наш торговый центр из электронных торгов», — сказала одна из арендаторов.
По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов пытался задержать одного из участников акции, однако остальные протестующие воспрепятствовали этому. Момент с перепалкой запечатлела пользовательница Фейсбука Айжана Мырсан.
VESTI.KG
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