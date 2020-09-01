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В Жогорку Кенеш пришли три новых депутата. Кто они?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых депутатов.

Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 28 августа.

Согласно информации, мандат депутата Жогорку Кенеша получили  Нурлан Сырдыбаев, Мээримбек Койчуманов и Осмон Турдумамбетов.

Они пришли вместо сдавших до этого мандаты депутатов от партии «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалидинова, Алтынбека Жунус уулу и депутата от партии «Кыргызстан» Данияра Толонова.

 

Источник: media-center.kg, gezitter. org

           

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