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Подробности Общество Просмотров: 6

В Жогорку Кенеш пришли три новых депутата. Кто они?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых депутатов. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 28 августа. Согласно информации, мандат депутата Жогорку Кенеша получили Нурлан Сырдыбаев, Мээримбек Койчуманов и Осмон Турдумамбетов. Они пришли вместо сдавших до этого мандаты депутатов от партии «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалидинова, Алтынбека Жунус уулу и депутата от партии «Кыргызстан» Данияра Толонова. Источник: media-center.kg, gezitter. org