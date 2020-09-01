В Жогорку Кенеш пришли три новых депутата. Кто они?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых депутатов.
Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 28 августа.
Согласно информации, мандат депутата Жогорку Кенеша получили Нурлан Сырдыбаев, Мээримбек Койчуманов и Осмон Турдумамбетов.
Они пришли вместо сдавших до этого мандаты депутатов от партии «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалидинова, Алтынбека Жунус уулу и депутата от партии «Кыргызстан» Данияра Толонова.
Источник: media-center.kg, gezitter. org
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