«Макале» и «Сексалю» переживают стресс из-за Сыймыка?

Не секрет, что из-за этих двоих возникли проблемы.
И без того сопартийцы недолюбливают «Макале» и «Сексалю», проклинают про себя. В общем, качают головой все, кто занимают места на верхушке списка партии «Кыргызстан». Не секрет, что из-за этих двоих возникли проблемы.
Недавно блогер Сыймык Жапыкеев во всю глотку кричал «Макале», «Сексалю» у здания суда, говорят, нанес психологический удар по Дастану Джумабекову и Тазабеку Икрамову. Правда ли то, что они столкнулись с внутренними беспокойствами и стрессом? А как на счет того, что эти клички закрепились за ними? Общественность взбудоражена. Как люди будут за них голосовать?.. Действительно ли некоторые лидеры партии «Кыргызстан» подумывают о том, чтобы избавиться от них, вынудить их уйти из списка на основании собственного заявления? В общем, интриг и слов в этой истории будет немало…
Источник: Aryba.kg, gezitter. org
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