Партия «Кыргызстан» использовала админресурс?

В социальных сетях опубликовано заявление юристов по использованию административного ресурса партией «Кыргызстан» при сдаче документов в Центральную избирательную комиссию.

Как отмечено в заявлении, уполномоченным представителем по вопросам выборов от партии «Кыргызстан» считается Эльвира Абелдиева. Однако сдавать документы в Центральную избирательную комиссию пришло другое лицо.

В информации сообщается, что этим лицом был Аманкул Токтогулов — сотрудник секретариата фракции «Кыргызстан» в Жогорку Кенеше. Это подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, депутат Канат Исаев. По его словам, Токтогулов попутно работает в штабе партии.

— Официальным уполномоченным от партии является женщина, но передавать документы в ЦИК пошел Аманкул по доверенности. Он сотрудник секретариата фракции в Жогорку Кенеше, он также работает здесь в штабе. Он пошел на основе доверенности. Закон это позволяет.

Согласно закону должность заведующего секретариатома фракции в Жогорку Кенеше является высшей административной государственной должностью. Если занимающее государственную должность лицо одновременно работает в штабе партии, то это нарушение закона.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, Центризбирком не должен принимать документы партии «Кыргызстан» и должен отстранить ее от выборов, говорится в заявлении юристов.

Согласно статье 21-1 закона о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша, использование административного ресурса запрещено. Ссылка на закон

Сегодня, 1 сентября, Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу ЦИК по партии «Кыргызстан», сообщает пресс-служба высшей судебные инстанции.

По закону намеренные участвовать в выборах партии должны были сдать документы в ЦИК до 18:00 24 августа. Было установлено опоздание со сдачей документов партией «Кыргызстан», решением комиссии документы не были приняты. Данный вопрос был поднят гражданским обществом, была дискуссия. Партия обратилась в суд с обжалованием решения ЦИК.

Административный суд Бишкека 7 августа признал незаконным решение Центризбиркома по партии «Кыргызстан». ЦИК выразила несогласие с решением административного суда, считая своё решение законным и не принимая повторно документы партии «Кыргызстан».

Центризбирком 29 августа обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org