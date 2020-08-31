Лукашенко, Зеленский и Додон поздравили народ Кыргызстана и Жээнбекова с Днем независимости

Президент Беларуси пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успешного воплощения задуманного, а жителям Кыргызстана — мира, счастья и добра.

Президенты Беларуси Александр Лукашенко, Украины Владимир Зеленский и Молдовы Игорь Додон поздравили народ Кыргызстана и Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В поздравлении Александра Лукашенко говорится: «Являясь активным участником интеграционных процессов и равноправным членом международного сообщества, суверенный Кыргызстан неизменно выступает за открытый и конструктивный диалог, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества между государствами. Подтверждением этому служит успешное председательство вашей страны в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году, внесшее существенный вклад в достижение практических результатов в обеспечении международной стабильности и безопасности в Евразийском регионе.

Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном на благо наших народов».

Президент Беларуси пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успешного воплощения задуманного, а жителям Кыргызстана — мира, счастья и добра.

В поздравлении президента Украины говорится: «От имени народа Украины и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником — Днем независимости Кыргызской Республики. Активизация кыргызско-украинских отношений по всему спектру интересующих вопросов — является одним из приоритетных направлений для Украины в Центрально-Азиатском регионе. Верю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между Кыргызстаном и Украиной».

Владимир Зеленский пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья, сил и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана мира и процветания.

В поздравлении Игоря Додона говорится: «С удовлетворением отмечаю положительную динамику двустороннего сотрудничества в различных областях, традиционные отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между нашими странами и народами. Убежден, что Республика Молдова и Кыргызская Республика будут и в дальнейшем развивать, и углублять плодотворное многоплановое партнерство».

Игорь Додон пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а кыргызскому народу — мира и процветания.

Источник: Кабар