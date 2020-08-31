Председатель Китая поздравил народ Кыргызстана и Жээнбекова с Днем независимости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил народ Кыргызстана и президента КР Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«После вспышки коронавирусной инфекции, Кыргызстан и Китай оказывают друг другу поддержку и помощь, ведут плодотворное сотрудничество в совместной борьбе с эпидемией, что полностью отражает высокий уровень кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Я убежден, что при общих усилиях народов двух стран мы непременно победим эпидемию COVID-19 в кратчайшие сроки.
Уделяя повышенное внимание развитию отношений с Кыргызстаном, я готов с Вами прилагать совместные усилия для продвижения кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического сотрудничества во благо наших стран и народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Си Цзиньпин пожелал дружественному Кыргызстану процветания, а народу — счастья и мира.
Источник: Кабар
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