Президент Таджикистана поздравил народ Кыргызстана и Жээнбекова с Днем независимости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана — мирного неба, благополучия и процветания. За годы независимости Кыргызстан добился важных преобразований в деле государственного строительства, обеспечения устойчивого социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене. Мы неизменно рады этим достижениям нашего близкого соседа и придаем большое значение последовательному укреплению и расширению кыргызско-таджикских отношений дружбы и многопланового сотрудничества на благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что добрососедские связи двух стран, имеющие богатые исторические традиции, будут и дальше динамично развиваться в русле созидательного партнерства.

Источник: Кабар