Президент Таджикистана поздравил народ Кыргызстана и Жээнбекова с Днем независимости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана — мирного неба, благополучия и процветания. За годы независимости Кыргызстан добился важных преобразований в деле государственного строительства, обеспечения устойчивого социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене. Мы неизменно рады этим достижениям нашего близкого соседа и придаем большое значение последовательному укреплению и расширению кыргызско-таджикских отношений дружбы и многопланового сотрудничества на благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что добрососедские связи двух стран, имеющие богатые исторические традиции, будут и дальше динамично развиваться в русле созидательного партнерства.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!