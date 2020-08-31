Помните девушку, которая в дни ЧП оскорбила милицию и кыргызов? Суд вынес по ней решение

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению К., 1997 года рождения.

Об этом сообщается в постановлении суда.

11 апреля 2020 года примерно в 17:30 в Бишкеке во время чрезвычайного положения она была остановлена сотрудниками УИМ СОБ ГОМ-3 УВД Октябрьского района для проверки документов и маршрутного листа. Однако, она, видя перед собой сотрудника милиции, не подчинившись законным требованиям, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, начала выражаться нецензурными словами. После вступила в словесную перепалку с сотрудником ОВД, выражаясь нецензурными словами в адрес представителя власти, на что ей было сделано замечание, несмотря на это она вела себя агрессивно, несколько раз ударила рукой в область головы, оскорбляя честь и достоинства сотрудника милиции.

Обвиняемая вину признала частично, пояснив, что 11 апреля вышла на базар. Она не поняла причину остановки, так как сотрудники милиции обращались к ней на государственном языке, держали ее за руки и попросили у нее документы, на что ответила, что у нее нет паспорта и маршрутного листа, так как живет рядом. После она начала вступать с ними в конфликт, так как сотрудники причинили ушиб, схватив ее за руки, начали провоцировать и снимать на камеру. Признала, что оскорбила сотрудников, выражалась нецензурными словами, поскольку находилась в стрессовом состоянии.

Потерпевший пояснил суду, что в тот день при несении службы во время ЧП по ул. Суеркулова города Бишкек была остановлена обвиняемая, так как была без защитной маски. Он на государственном языке представился, попросил показать ее паспорт и маршрутный лист, на что она отказалась, нецензурно выражаясь в его адрес, хотела уйти. Когда он схватил ее за руки, она начала эмоционально и на повышенных тонах говорить нецензурные слова, оскорбляя честь и достоинство сотрудника милиции, унизила национальное достоинство, пару раз ударила по голове. Показал, что на сегодняшний день претензий к обвиняемой не имеет, отказывается от поддержания частно-публичного обвинения и просит прекратить разбирательство по данному делу.

В итоге суд признал К. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При этом суд, применив амнистию, освободил ее от назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы.

Источник: ru.reporter.kg