Дональд Трамп: Я восхищаюсь непоколебимостью Кыргызстана в защите демократических ценностей и независимости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Сооронбая Жээнбекова и кыргызстанцев с Днем независимости.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.
«Я восхищаюсь непоколебимостью Кыргызской Республики в защите демократических ценностей и независимости в течении последних 29 лет. С момента обретения вами независимости, США предоставили содействие на сумму более двух миллиардов долларов для поддержки усилий Кыргызстана по построению растущей экономики, демократических институтов и обеспечению уважения прав человека. Корпус мира США и другие программы обмена установили прочные связи между нашими народами. Я уверен, что отношения между нашими странами будут развиваться в направлении, приносящим пользу как народу США, так и Кыргызстана», — говорится в поздравительной телеграмме.
Источник: Элгезит
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