Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем независимости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем независимости.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.

«Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Расширяется двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах, координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание кыргызско-российских связей, взаимодействие в борьбе с угрозами и вызовами международной безопасности, в том числе — пандемией коронавирусной инфекции. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Источник: Элгезит