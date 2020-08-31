Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем независимости.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента КР.
«Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Расширяется двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах, координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание кыргызско-российских связей, взаимодействие в борьбе с угрозами и вызовами международной безопасности, в том числе — пандемией коронавирусной инфекции. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Источник: Элгезит
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