Кыргызстан с 1 сентября откроет границы с Узбекистаном

С 1 сентября Кыргызстан включит Узбекистан в перечень иностранных государств со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, соседняя республика станет 32-й страной, которая будет признана государством, где наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Ранее, правительство КР составило список стран, гражданам которых разрешен въезд в Кыргызстан. В этот перечень вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.



В кабмине тогда же подчеркнули, что «в зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации Министерством здравоохранения будет утверждаться соответствующий перечень иностранных государств, который будет пересматриваться два раза в месяц – в первых и пятнадцатых числах».

На этой неделе, правительство Узбекистана направляло Кыргызстану предложение о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Однако в правительстве КР отметили, что пока не готовы рассматривать данный вопрос. Директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР Курманбек Акышев пояснил «Азаттыку», что этот вопрос будет обсуждаться только после улучшения ситуации с коронавирусом и открытия границ.

Источник: centralasia.media