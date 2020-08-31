Певец Бек Борбиев будет оштрафован за агитацию партии «Мекеним Кыргызстан»

Певец Бек Борбиев будет оштрафован за агитацию политической партии «Мекеним Кыргызстан».
Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ЦИК.
Ранее Борбиев выпустил клин на свою песню “Мекеним Кыргызстан”. В клипе несколько раз мелькает лого партии. Сам же артист после заявил, что не намерен идти в парламент страны.
По данным ЦИК, по итогам заседания двух рабочих групп по агитации и жалобам, было вынесено решение передать уполномоченному должностному лицу с рекомендацией составить протокол о нарушениях согласно ст.44 Кодекса о нарушениях – штраф составляет 7, 5 тыс. сомов.
Источник: reporter.kg
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