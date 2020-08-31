В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19. Всего - 43 тыс. 898

За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 898 случаев COVID-19.

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 U07.1 и U07.2. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По их данным, в городе Бишкек 18 случаев, город Ош – 1, Чуйская область – 10, Ошская область – 6, Таласская область – 2, Нарынская область – 4, Иссык-Кульская область – 14, Джалал-Абадская область – 11, Баткенская область – 12.

За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 898 случаев COVID-19.

Источник: Кабар