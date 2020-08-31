В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19. Всего - 43 тыс. 898

За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 898 случаев COVID-19.
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 U07.1 и U07.2. Об этом сообщили в Республиканском штабе.
По их данным, в городе Бишкек 18 случаев, город Ош – 1, Чуйская область – 10, Ошская область – 6, Таласская область – 2, Нарынская область – 4, Иссык-Кульская область – 14, Джалал-Абадская область – 11, Баткенская область – 12.
За весь период в стране зарегистрировано 43 тыс. 898 случаев COVID-19.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!