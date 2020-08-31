(Видео) В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши

Пользователи социальных сетей возмутились высказыванием певицы.
В социальных сетях опубликовали видео, где известная певица Саламат Садыкова заявила, что кыргызы, живущие в Ат-Башинском районе Нарынской области, нечистокровные.
По ее словам, истинные кыргызы живут в Алае, Алай-Куу и Кара-Кульджинском районе Ошской области.
«В Ат-Баши и Нарыне у людей кровосмешение с китайцами. Я, как дочь Баткена, говорю, что настоящие кыргызы все в лоб говорят», — заявила Саламат Садыкова.
Пользователи социальных сетей возмутились высказыванием певицы. По их мнению, заслуженная артистка разжигает межрегиональную рознь. Они потребовали извинений от артистки.
Позже Саламат Садыкова опубликовала пост, где попросила прощения у всех жителей Ат-Башинского района. По ее словам, она не знает тех, кто был рядом с ней.
«В тот день я просто решила подышать свежим воздухом. Не знала, что за мной идут те, у кого темные мысли. Если бы я это поняла, свернула бы с той дороги. Прошу прощения у всех жителей Ат-Баши. Желаю каждой семье мира», — написала Саламат Садыкова.Источник: 24.kg
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