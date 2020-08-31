(Видео) Нурлан Насип и мама Асель Кадырбековой простили виновника ДТП – сотрудника ГБР

По его словам, обвиняемый должен восстановить разбитую машину, а не лечение Асель от него им не нужны деньги.

Известный певец Нурлан Насип и мама Асель Кадырбековой простили виновника ДТП – сотрудника ГБР. Об этом сообщил сам артист в интервью блогеру.

По его словам, обвиняемый должен восстановить разбитую машину, а не лечение Асель от него им не нужны деньги.

«Такое бывает, оказывается, ничего от них не нужно, пусть Асель станет лучше, если бы ей было тяжело, я бы пошел на крайние меры. Слава Богу, она теперь с нами, это несчастный случай, хотя обидно, что он на такой скорости ехал и совершил ДТП. Смотря видео, все время давление поднимается, злюсь, как можно на ул. Медерова, где постоянно машины, так ездить. В конце концов, нужно терпение, мы же мусульмане. Чтобы не рушить будущее парня, теща написала встречное заявление. Я тоже простил его ради Асель. Не знаем же, что будет завтра. Это урок для каждого из нас», – сказал Насип.

Автомашина ГБР 26 июня 2020 года на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова врезалась на большой скорости в авто, за рулем которой была Кадырбекова. Певица попала в реанимацию.

На сегодня Кадырбековой лучше, ее выписали из больницы.

Источник: reporter.kg