За сутки в Кыргызстане от коронавируса умер 1 человек

Всего за весь период зарегистрировано 1 тыс. 59 летальных случаев.

За сутки в Кыргызстане от коронавируса умер 1 человек. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что летальный случай зарегистрирован в Ошской области. Всего за весь период зарегистрировано 1 тыс. 59 летальных случаев.

Источник: Кабар