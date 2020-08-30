На утро 30 августа выявлено 108 новых случаев коронавируса. Всего — 43 820

Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 820 случаев COVID-19.
В Кыргызстане на 30 августа выявлено 108 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский штаб.
Они выявлены:
- Жалал-Абадская область — 33;
- Бишкек — 17;
- Баткенская область — 16;
- Ошская область — 12;
- Чуйская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Таласская область — 6;
- город Ош — 2;
- Нарынская область — 1.
Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 820 случаев COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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