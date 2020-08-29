Разжигавшего межнациональную рознь Даниэля Ажиева признали невменяемым

Обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева признали невменяемым.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Такое заключение вынесла судебно-психиатрическая экспертиза.
«После получения заключения уголовное дело прекратили. Милиция передала материалы в суд, чтобы направить Даниэля Ажиева на принудительное лечение. Суд направил обвиняемого в психиатрическую клинику в селе Жаны-Жер», — сообщили редакции.
Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей раскритиковали его. После чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Источник: 24.kg
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