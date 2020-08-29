В Кыргызстане за сутки от COVID-19 никто не умер

За сутки от COVID-19 никто не умер

В Кыргызстане за минувшие сутки не зарегистрированы случаи смерти от COVID-19, сообщает 29 августа республиканский штаб.

Общее количество летальных исходов с марта составляет 1058, из них 264 случая подтверждены лабораторно, 794 случая подтверждены клинико-эпидемиологически.

Источник: zdorovie.akipress.org