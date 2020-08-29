На утро 29 августа выявлено 125 новых случаев коронавируса. Всего — 43 712

Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 712 случая COVID-19.
В Кыргызстане на 29 августа выявлено 125 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский штаб.
Из 125 случаев лабораторно подтвержденные — 40, клинико-эпидемиологически подтвержденные — 85:
- Жалал-Абадская область – 31;
- Бишкек — 30;
- Баткенская область — 23;
- Иссык-Кульская область – 13;
- Ошская область — 12;
- Чуйская область – 8;
- Таласская область — 6;
- город Ош — 2;
- Нарынская область – 1.
Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 712 случая COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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