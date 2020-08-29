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На утро 29 августа выявлено 125 новых случаев коронавируса. Всего — 43 712

Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 712 случая COVID-19.

В Кыргызстане на 29 августа выявлено 125 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский штаб.

Из 125 случаев лабораторно подтвержденные — 40, клинико-эпидемиологически подтвержденные — 85:

- Жалал-Абадская область – 31;

- Бишкек — 30;

- Баткенская область — 23;

- Иссык-Кульская область – 13;

- Ошская область — 12;

- Чуйская область – 8;

- Таласская область — 6;

- город Ош — 2;

- Нарынская область – 1.

Всего по республике зарегистрировано 43 тыс. 712 случая COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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