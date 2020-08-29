Адахан Мадумаров обвинен в политическом очковтирательстве: «Бутун Кыргызстан» можно законно отстранить от выборов, да еще с «позором»!

Турсунбай Бакир уулу обвинил Адахана Мадумрова в политическом очковтирательстве.
Сейчас разгорается положение вокруг выборов депутатов в Жогорку Кенеш. Еще не окончено шоу в связи с партией «Кыргызстан», как началось второе, связанное с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан».
Как говорит Турсунбай Бакир уулу, он был кандидатом от партии Мадумарова. На съезде партии утвержден список кандидатов, туда вошел и Турсунбай Бакир уулу.
Но поздней в офисе партии он стал свидетелем изменения списка кандидатов, а сам он совсем вылетел из списка.
По закону, список кандидатов может измениться, но совсем исключаться не должен.
Совершённое очковтирательство со списком партии «Бутун Кыргызстан» - это не только нарушение закона, но удар по демократии, особенно по поверившим Мадумарову избирателям. Речь идет о крупном политическом очковтирательстве в истории выборов.
Теперь можно законно отстранить «Бутун Кыргызстан» от выборов, да еще с позором! Возможно, Мадумаров сам отстранит партию от выборов, а иначе его облик раскроется, и волосы могут совсем поседеть!
Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.8
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!