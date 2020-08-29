Адахан Мадумаров обвинен в политическом очковтирательстве: «Бутун Кыргызстан» можно законно отстранить от выборов, да еще с «позором»!

Турсунбай Бакир уулу обвинил Адахана Мадумрова в политическом очковтирательстве.

Сейчас разгорается положение вокруг выборов депутатов в Жогорку Кенеш. Еще не окончено шоу в связи с партией «Кыргызстан», как началось второе, связанное с партией Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан».

Как говорит Турсунбай Бакир уулу, он был кандидатом от партии Мадумарова. На съезде партии утвержден список кандидатов, туда вошел и Турсунбай Бакир уулу.

Но поздней в офисе партии он стал свидетелем изменения списка кандидатов, а сам он совсем вылетел из списка.

По закону, список кандидатов может измениться, но совсем исключаться не должен.

Совершённое очковтирательство со списком партии «Бутун Кыргызстан» - это не только нарушение закона, но удар по демократии, особенно по поверившим Мадумарову избирателям. Речь идет о крупном политическом очковтирательстве в истории выборов.

Теперь можно законно отстранить «Бутун Кыргызстан» от выборов, да еще с позором! Возможно, Мадумаров сам отстранит партию от выборов, а иначе его облик раскроется, и волосы могут совсем поседеть!

Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.8