Как «Бир Бол» окупит «добро» своих спонсоров Бакиевых?

На каждых проходящих выборах тираны Бакиевы стараются привести во власть своих людей.
Только недавно стало известно, что дочь Марата Бакиева – младшего брата беглого президента Курманбека Бакиева – Сымбат Маратбек занимается финансовыми вопросами в штабе «Бир Бола», возник большой шумный скандал. Тогда выступили расхваливающие ее, желая светлого пути «это удивительная девушка, умная девушка, знает пять языков, окончила финансовый университет в Германии». С их слов, у Сымбат Маратбек нет никаких средств для финансирования партии, оказалась всего лишь нанятым сотрудником.
Но стало известно, что это всего лишь оправдание. Неужели на самом деле «бирболовцы», нуждаясь в деньгах Бакиевых для занятия определенных мест в парламенте, настолько дали растоптать свою честь и достоинство?
Кажется, дело вправду идет к тому. В таком случае, как позже «бирболовцы» выразят благодарность за «добро» Бакиевым, как оправдают, и как вернут «добро»?
Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.8
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