29 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением.
Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Чуйская область
Московский РЭС
8.00-17.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Октябрьская).
2 Ошская область
9.00-18.00 — сельская управа Кара-Кульджа.
3Баткенская область
9.00-18.00 — сельские управы Бирдик, Ак-Сай, Ак-Татыр, Самаркандек, город Баткен (кварталы «Аэропорт», МСО, СМУ), села Катран, Кара-Булак, Тогуз-Булак, Мин-Жигач, Айбийке, Белес, Айкол, Кенчи, Танги-Озу, Асти-Добут, Ак-Терек, Айыкты, Берки-Суу, Кой-Таш, Калта-Арык.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!