В ЦИК отказались принимать документы у партии «Кыргызстан» и объяснили почему

И согласно статье 45 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», подача надзорной жалобы дает право ЦИК приостановить исполнение решения суда первой инстанции.
Уполномоченный представитель политической партии «Кыргызстан» Эльвира Абелдиева сегодня повторно принесла документы политорганизации в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов для регистрации на участие в выборах в Жогорку Кенеш. Но там их принимать отказались.
Редакции Elgezit.kg в ЦИК пояснили, что документы у партии не приняли в связи с тем, что Центризбирком сейчас готовит документы для кассационной жалобы на решение административного суда Бишкека, который накануне удовлетворил жалобу политорганизации «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов партии. И согласно статье 45 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», подача надзорной жалобы дает право ЦИК приостановить исполнение решения суда первой инстанции.
«Пока Верховный суд не примет решение, документы у партии «Кыргызстан» не будут приняты», — сообщили в ЦИК.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!