В ЦИК отказались принимать документы у партии «Кыргызстан» и объяснили почему

И согласно статье 45 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», подача надзорной жалобы дает право ЦИК приостановить исполнение решения суда первой инстанции.

Уполномоченный представитель политической партии «Кыргызстан» Эльвира Абелдиева сегодня повторно принесла документы политорганизации в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов для регистрации на участие в выборах в Жогорку Кенеш. Но там их принимать отказались.

Редакции Elgezit.kg в ЦИК пояснили, что документы у партии не приняли в связи с тем, что Центризбирком сейчас готовит документы для кассационной жалобы на решение административного суда Бишкека, который накануне удовлетворил жалобу политорганизации «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов партии. И согласно статье 45 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», подача надзорной жалобы дает право ЦИК приостановить исполнение решения суда первой инстанции.

«Пока Верховный суд не примет решение, документы у партии «Кыргызстан» не будут приняты», — сообщили в ЦИК.

Источник: Элгезит