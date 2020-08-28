Член ЦИК: В течение трех дней мы обжалуем решение суда по партии «Кыргызстан»

Центризбирком не стал менять свое решение
В течение трех дней Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подаст жалобу в Верховный суд по делу партии «Кыргызстан». Об этом Vesti.kg заявила член ЦИК Атыр Абдрахматова.
По ее словам, комиссия не собираются менять своего решения, поскольку большая часть членов Центризбиркома коллегиально решила не допускать партию «Кыргызстан» к грядущим выборам.
- Мы обязаны осуществлять деятельность в рамках закона и в интересах решений, принятых коллегиальным органом,- сказала Абдрахматова. - Этот вопрос не должны обсуждать. Если ЦИК принял коллегиальное решение, то значит, мы будем отстаивать интересы в суде — это наша обязанность. Кассационная жалоба будет подана в течение трех дней.
Напомним, вчера прошел судебный процесс по решению Центризбиркома не допускать партию «Кыргызстан» на выборы. Суд встал на сторону «Кыргызстана».
Возле здания суда собралось около 500 человек, среди них — значительная часть сторонников «Кыргызстана».
Политобъединение ранее было отстранено от выборов на основании того, что они поздно подали документы. Более того, справки в ЦИК принес человек, не являющийся законным представителем партии.
Источник: Вести
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