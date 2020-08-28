Известный певец Бек Борбиев не будет участвовать в парламентских выборах.
Об этом на своей странице в Инстаграм написал сам артист. Со слов певца, в ближайшее время его не увидят в парламенте.
«Я написал гимны для трех партий, напишу еще. Если вы пишите лучше меня, то пишите, все определит конкурсная комиссия», – пишет Борбиев.
В СМИ сообщалось, что Борбиев идет кандидатом в депутаты ЖК от партии «Мекеним Кыргызстан».
Также артист выпустил клип на свою песню «Мекеним Кыргызстан». Ряд пользователей соцсетей увидели в самом клипе признаки агитации партии «Мекеним Кыргызстан». ЦИК обещал рассмотреть данный вопрос.
Источник: ru.reporter.kg
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