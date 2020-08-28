Бакиевы стремятся прийти в парламент посредством партий «Бир Бол и «Бутун Кыргызстан»

Например, Марат Бакиев финансирует «Бир Бол».
Истребив народ, сбежавшие с поджатыми хвостами кровожадные тираны Бакиевы не прекращают попыток влиять на общественно-политические процессы в Кыргызстане. На каждых выборах поддерживают своих кандидатов, партии, разбрасываясь деньгами, украденными, вырезанными со шкур народа. Стало известно, что и на этих парламентских выборах разбросали некоторых своих сторонников по некоторым партиям.
Например, Марат Бакиев финансирует «Бир Бол». Это подтверждается тем, что его дочь работает в штабе, распоряжается деньгами. Нарочно говорят, мол, молодежь, новые лица пришли. В этом отношении получается «Челюсь акам озу билади» (Челюсть ака сам знает, что делать").
А то, что «Бутун Кыргызстан» полностью относится к Бакиевым, понятно первокласснику. В этот раз куратор Адыл Бакиев, оказывается, взял финансирование на себя.
В случае прохождения этих партий в парламент можем считать, что Бакиевы вернулись во власть. Для народа важно хорошенько подумать, а потом сделать выбор.
Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.3
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