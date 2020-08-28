«Кошелек» Акаева Малабаев финансирует партию «Бутун Кыргызстан»?

Мы знаем, в свое время он залез за пазуху Майрам Акаевой, черпал и ел благосостояние кыргызов, строил за границей рядами пятизвездочные отели и ходил баловнем.

Вы еще не забыли «известного» Муратбека Малабаева, руководившего самой жирной сферой государства — Таможенной службой, и получившего прозвище «кошелек Майрам» во времена Аскара Акаева, который посадил Кыргызстан в калошу? Мы знаем, в свое время он залез за пазуху Майрам Акаевой, черпал и ел благосостояние кыргызов, строил за границей рядами пятизвездочные отели и ходил баловнем. Оказывается, скользкий как мыло Малабаев потихоньку снова сует голову в политику. Как же так, на предстоящих этой осенью парламентских выборах он берет на себя финансирование партии «Бутун Кыргызстан», встраивает своих людей в первые ряды этой партии? Еще до того, как мы услышали эту информацию, обиженный на Адахана Турсунбай Бакир уулу объявлял об этом, говоря, что «кошелек» Малабаев сидит возле Мадумарова. Этот факт показал истинный облик Адахана, желающего показать себя народу белоснежным. До этого Мадумаров хитрил «мой принцип не позволяет, не объединюсь с ворами», и раз стал зависим перед критикуемым им самим некогда «кошельком» Акаева, значит, положение самого Кимсанбаевича тоже нехорошее! В нашей газете написано о финансировании партии «Бутун Кыргызстан» Бакиевыми. Следовательно, Мадумарову лишь бы пройти в ЖК, включая в свою команду дающих деньги, хоть Акаева, хоть Бакиева, пусть даже чудовища?

Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.5