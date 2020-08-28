В борьбе с пандемией оказались сильны действия Боронова

Отремонтированы больницы в Иссык-Кульской, Нарынской областях, идет подготовка ко второй волне пандемии.
Высказывалось много критики в адрес Кубатбека Боронова, начавшего исполнять обязанности главы правительства в самой тяжелой ситуации, некоторые источники писали, что у него есть 59 квартир. Согласно сданной в 2018 году декларации, у этого человека не оказалось излишнего имущества. Также недавно сказанных 59 квартир тоже не оказалось. Не сбылись предположения, что он не потянет работу правительства. Напротив, Боронов в отличие от Абылгазиева оказался гораздо более грамотным сведущим в работе человеком. Сейчас завершаются строительные работы инфекционных больниц в Бишкеке, Оше. Отремонтированы больницы в Иссык-Кульской, Нарынской областях, идет подготовка ко второй волне пандемии. Что ни говори, учитывая предостережения международных организаций, сейчас надо без остановки спешно вести подготовку. Ведь при обострении ситуации тяжко придется Боронову. Под предлогом выборов многие члены правительства бросили должности, собрались идти на выборы кандидатами. Следовательно, вся ответственность легла на плечи Боронова. Чистое проведение выборов тоже большая обязанность. По этой причине надо усилить мероприятия.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №14 от 28.08.2020/стр.3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!