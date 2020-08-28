Азимбек Бекназаров: «Патриотам, вроде Ааалы, Абыкеева и Айбека следовало бы объединиться»

Таких людей насчитывается сотни.

— Уважаемый президент, лидер нации, глава государства постоянно держит в парламенте национально-патриотическую партию, чтобы отстаивать национальные интересы. Почему, например, в России, Путин держит в парламенте Жириновского? Потому что его устами отстаиваются интересы русских и ущемляются интересы других. Если бы вы тоже собрали националистов в одной партии, то это бы вызвало уважение к вам. Только партии, основанные националистами вроде И. Раззакова способны противостоять внешним политическим силам, способны собрать в единую политическую идеологию обычаи и традиции кыргызов, традиционное мусульманство, культуру, историю, единство земель, полезные ископаемые, независимость страны, защищая страну от финансируемых извне партий, продажных президентов, депутатов, правительств, семейных партий, поспособствовав увеличению национальных кадров и патриотов. Национальный, правовой Кыргызстан нуждается в подобной общенациональной идее. Почему нельзя собрать в одной партии из ученых-националистов, вроде Баяса Турала, акынов, вроде Аалы, писателей вроде Абыкеева, патриотичной молодежи вроде Айбека Мырзы, журналистов, вроде Анаркулова и Назаралиева, курултаевцев, вроде Кошалиева, юношей и девушек, которые высоко поднимают кыргызский флаг на международных спортивных и культурных мероприятиях? Таких людей насчитывается сотни. Кто был волонтером во время коронавирусной пандемии? Только патриоты…

Источник: Aryba.kg