В Жогорку Кенеше два новых депутата

В Жогорку Кенеше КР два новых депутата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Так, Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович от политической партии «Онугуу — Прогресс» признан избранным депутатом Жогорку Кенеша. А также Койчуманов Мээримбек Нурбекович от политической партии «Кыргызстан» признан избранным депутатом ЖК КР.
Постановление принято 28 августа на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в связи с наличием вакантных мандатов.
Зарегистрированным депутатам выданы удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Источник: Элгезит
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