В Жогорку Кенеше два новых депутата

В Жогорку Кенеше КР два новых депутата. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Так, Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович от политической партии «Онугуу — Прогресс» признан избранным депутатом Жогорку Кенеша. А также Койчуманов Мээримбек Нурбекович от политической партии «Кыргызстан» признан избранным депутатом ЖК КР.



Постановление принято 28 августа на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в связи с наличием вакантных мандатов.

Зарегистрированным депутатам выданы удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Источник: Элгезит