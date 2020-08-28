Владелец иссык-кульской турфирмы: Прибыли нет. Зимой мы просто умрем от голода

Пансионатам приходилось закрывать свои столовые и бары.

Владельцы небольших гостевых домов сами стали горничными и дворниками

В этом году в Иссык-Кульской области никто денег не заработал, средств не хватит даже на то, чтобы покрыть расходы. Таким итогами уходящего туристического сезона поделился директор турфирмы «Чолпон-Ата трэвэл» Кубан Команов.

- Масштаб ущерба мы еще не подсчитали, но уже ясно, что прибыли нет, - посетовал он. - Раньше у нас в турфирме работало более 10 человек, в этом году нас было двое. А многие турфирмы даже не открылись. То же самое произошло с пансионатами и домами отдыха. В июне и июле работы не было вовсе, только в августе приехало немного людей.

Собеседник редакции рассказал, что только в прошлом году внутренний туризм начал развиваться, но пандемия свела все на нет.

- Этим летом к нам приезжали в основном только бишкекчане, но и они отдыхали очень бюджетно, - отметил он. - Цены во многих домах отдыха были снижены до минимума. Пансионатам приходилось закрывать свои столовые, бары и значительно сокращать число наемных рабочих. Владельцы небольших гостевых домов сами были горничными и дворниками, средств нанять людей нет.

Команов добавил, что от пандемии экономически пострадали все люди в Иссык-Кульской области, а не только владельцы пансионатов.

- На туристах зарабатывали грибники, пчеловоды, садоводы, изготовители сувениров и другие, - пояснил он. - В Караколе и вовсе тяжко, туда больше ехали иностранные граждане - любители экстрима, а сейчас границы закрыты. Мы не знаем, как будем жить дальше и на какие деньги нам готовиться к следующему сезону. Наверное, зимой мы умрем от голода.

Источник: vesti.kg