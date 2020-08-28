Владелец иссык-кульской турфирмы: Прибыли нет. Зимой мы просто умрем от голода

Пансионатам приходилось закрывать свои столовые и бары.
Владельцы небольших гостевых домов сами стали горничными и дворниками
В этом году в Иссык-Кульской области никто денег не заработал, средств не хватит даже на то, чтобы покрыть расходы. Таким итогами уходящего туристического сезона поделился директор турфирмы «Чолпон-Ата трэвэл» Кубан Команов.
- Масштаб ущерба мы еще не подсчитали, но уже ясно, что прибыли нет, - посетовал он. - Раньше у нас в турфирме работало более 10 человек, в этом году нас было двое. А многие турфирмы даже не открылись. То же самое произошло с пансионатами и домами отдыха. В июне и июле работы не было вовсе, только в августе приехало немного людей.
Собеседник редакции рассказал, что только в прошлом году внутренний туризм начал развиваться, но пандемия свела все на нет.
- Этим летом к нам приезжали в основном только бишкекчане, но и они отдыхали очень бюджетно, - отметил он. - Цены во многих домах отдыха были снижены до минимума. Пансионатам приходилось закрывать свои столовые, бары и значительно сокращать число наемных рабочих. Владельцы небольших гостевых домов сами были горничными и дворниками, средств нанять людей нет.
Команов добавил, что от пандемии экономически пострадали все люди в Иссык-Кульской области, а не только владельцы пансионатов.
- На туристах зарабатывали грибники, пчеловоды, садоводы, изготовители сувениров и другие, - пояснил он. - В Караколе и вовсе тяжко, туда больше ехали иностранные граждане - любители экстрима, а сейчас границы закрыты. Мы не знаем, как будем жить дальше и на какие деньги нам готовиться к следующему сезону. Наверное, зимой мы умрем от голода.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!