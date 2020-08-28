Партии «Ата Мекен», «Реформа», «Чон казат», «Бир Бол» доведут до дестабилизации?

Некоторые партии знают, что не пройдут на парламентских выборах, нет у них достаточного электората.
А что им остается делать? Говорят: «Не получается прославиться — сжигай земли», — со скандалом вступают в гонку и ищут, к чему бы придраться. Они научены поднимать шумиху. Что вы скажете, если не доберутся до финиша партии, вроде «Ата Мекена», «Реформы», «Чон казата», «Бир Бола» и потребуют признать недействительными выборы в Жогорку Кенеш? Тогда они любыми способами подтолкнут общественность к дестабилизации? (Видели, как недавно они почти час не давали покоя председателю ЦИК Нуржан Шайлдабековой?) Правда ли то, что недавно Запад выделил миллионы на «беспорядки»? Будет нелегко найти ответы на интересные вопросы…
Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 3
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