А не раскрыть ли нам «автопортрет» Кубанычбека Нурматова и Таалая Масабирова?

В партию «Кыргызстан» вступило слишком много заблудившихся.

Есть такие молодцы, зовут их Кубанычбек Нурматов и Таалай Масабиров. Дашь им белую бумагу, попросишь написать свою биографию – допустят целый лес ошибок. Печалит то, что такие люди становятся законотворцами, являясь народными избранниками. Безграмотные! Нужно образование и опыт, чтобы обращаться к кому-то с позиции сверху. К сожалению, эти молодцы получили власть за счет своих денег. Вместо того, чтобы задирать нос, могли бы оглянуться в свое прошлое, найти себе более подходящее место. Не боитесь ли вы, что в ближайшие дни будет опубликован ваш «автопортрет»?

Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 4