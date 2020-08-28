«Бутун Кыргызстан» начал с краев осыпаться

До этого из указанной партии вышли Темир Сариев, Кубанычбек Исабеков, Мурадыл Мадеминов, Абдыманап Кутушев.

Бывший депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу становился членом партии «Бутун Кыргызстан». Он раскрыл, что был в первом ряду утвержденного на съезде партии списка, поздней отодвинулся назад, Мадумаров запросил 200 тысяч долларов, здесь имеет место нарушение закона. Лидер партии Адахан Мадумаров пока ничего об этом не говорит. Но представитель партии Айданбек Акмат уулу подтвердил: на съезде партии 29 августа (июля?) был опубликован ориентировочный список, поздней внесены изменения, в том списке Турсунбая Бакира уулу нет. Турсунбай Бакир уулу сообщил, что если список не будет как в начале, то подаст в суд на партию «Бутун Кыргызстан». До этого из указанной партии вышли Темир Сариев, Кубанычбек Исабеков, Мурадыл Мадеминов, Абдыманап Кутушев. Сейчас вместе с Мадумаровым идут вдвоем Курсан Асанов, Омурбек Суваналиев.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №14 от 28.08.2020/стр.3