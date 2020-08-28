Выборы 2020
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Общество
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Многие недовольны партиями, которые притворно выстроили на верхушку списка молодежь

Многие озлоблены таким жульничеством.

Народ уже понимает, что почти все идущие на выборы партии выстроили на верхушку списка подставные лица, на пустом месте пиарят молодежь. А ведь речь идет о детях чиновников, богачей. Многие озлоблены таким жульничеством. Скоро и такие уловки не пройдут, что тогда будет? Находящийся внизу старые «чимкирики», подозреваемые в различных преступлениях медленно будут ползти вверх и вновь станут депутатами, не так ли? Все те же старые лица… Поэтому простому народу на этот раз нельзя позволить себя обмануть, думать о будущем Кыргызстана, переживать за него!

Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 5

           

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