Жанар Акаев проигрывает в информационном поле

Но атамекеновцы не смогли дать убедительного ответа.

Политик Омурбек Текебаев заявил о своем неучастии в предстоящих парламентских выборах, сейчас партией «Ата Мекен» руководит бывший депутат Жанар Акаев. К рядам партии присоединились бывшие в партии СДПК депутатами Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева, Абдувахаб Нурбаев. Но указанная партия хромает в информационном пространстве, не может устоять против ударов со стороны оппонентов. Сильно снизила репутацию партии информация, что идущий в первом списке кандидатов партии джигит по имени Ким Ин Сен — парень китайской национальности. Но атамекеновцы не смогли дать убедительного ответа. Отчаявшийся Ким Ин Сен вышел к общественности через социальные сети, объявил себя местным корейским джигитом. А ведь если они информационно не укрепят себя, то будет трудно достичь победы на предстоящих больших гонках.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №14 от 28.08.2020/стр.2