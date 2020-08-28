Это хорошо, что «Мекеним Кыргызстан» взлетел, но какова будет посадка?

Вышел в интернет-пространство клип, снятый к новому произведению известного певца Бека Борбиева.
Название новой песни «Мекеним Кыргызстан». В клипе описывается жизнь на джайлоо. На кадрах красивое джайлоо, юрты, где живут старики-старухи, приходит молодежь, устанавливает новую юрту, мальчик делает из бумаги самолетик и запускает в полет. Слов нет, красота. Тогда в чем дело?
А суть вопроса здесь. Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Значит, наверное, по принятому избирательному закону агитационные работы должны проводиться только с 4 сентября до 3 октября. Здесь с 23 августа в интернет-пространстве гуляет в клипе тема песни, созвучная названию партии «Мекеним Кыргызстан», и несколько раз повторяется в ее тексте. А на крыле бумажного самолетика из клипа отчетливо виден логотип означенной партии. Здесь кому угодно понятно грубое нарушение избирательного кодекса. Этот клип создает впечатление недоношенного в утробе 9 месяцев ребенка. Мы думаем, пока не поздно, соответствующие органы должны подать голос и вынести справедливое решение. А иначе получается, что права остальных партий однобоко попираются, что не принесет чести Центризбиркому, а?!
Источник: газета «De факто» №28 от 28.08.2020/стр.5
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