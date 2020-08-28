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На утро 28 августа выявлено 128 новых случаев коронавируса. Всего — 43 587

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 43 587.

В Кыргызстане на утро 28 августа выявлено 128 новых случаев коронавируса, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Новые случаи в разрезе регионов (47 лабораторно подтвержденных / 81 клинико-эпидемиологически подтвержденных):

- Бишкек — 18 (2 / 16)

- Ош – 3 (0 / 3)

- Чуйская область – 12 (8 / 4)

- Ошская область — 14 (1 / 13)

- Таласская область — 6 (1 / 5)

- Нарынская область – 3 (0 / 3)

- Иссык-Кульская область – 24 (7 / 17)

- Жалал-Абадская область – 27 (14 / 13)

- Баткенская область — 21 (14 / 7)

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 43 587.

За все время зарегистрировано 18 651 лабораторно подтвержденных случая и 24 936 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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