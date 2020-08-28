На утро 28 августа выявлено 128 новых случаев коронавируса. Всего — 43 587

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 43 587.
В Кыргызстане на утро 28 августа выявлено 128 новых случаев коронавируса, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Новые случаи в разрезе регионов (47 лабораторно подтвержденных / 81 клинико-эпидемиологически подтвержденных):
- Бишкек — 18 (2 / 16)
- Ош – 3 (0 / 3)
- Чуйская область – 12 (8 / 4)
- Ошская область — 14 (1 / 13)
- Таласская область — 6 (1 / 5)
- Нарынская область – 3 (0 / 3)
- Иссык-Кульская область – 24 (7 / 17)
- Жалал-Абадская область – 27 (14 / 13)
- Баткенская область — 21 (14 / 7)
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 43 587.
За все время зарегистрировано 18 651 лабораторно подтвержденных случая и 24 936 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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