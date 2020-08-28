В День независимости Кыргызстана на площади Ала-Тоо пройдут мероприятия, но без зрителей

В День независимости Кыргызстана 31 августа в столице на центральной площади Ала-Тоо пройдет торжественное мероприятие.
В нем примет участие глава государства Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
Однако, как отметили в ведомстве в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, мероприятие будет проводиться в онлайн-формате. Зрители на него не приглашены. Народные гулянья также не планируются.
Мероприятие будет транслироваться в эфире телеканалов и начнется в 10.00. В 22.00 на площади Ала-Тоо состоится праздничный салют в честь Дня независимости.
Источник: media-center.kg
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