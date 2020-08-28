Нужно сажать Абылгазиева, Омурбекову и Чолпонбаева за последствия коронавируса!

Именно из-за них мы оказались в социально-экономическом кризисе.

Разве неправда, что бывшие чиновники Мухаммедкалый Абылгазиев, Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев были виновны в том, что вирус распространился? Сколько человек заболели и умерли? Халатное правительство не удосужилось предотвратить пандемию, опростоволосилось.

Именно из-за них мы оказались в социально-экономическом кризисе. Замучили народ. С течением времени мы проявляем снисхождение к ним. От безысходности! Разве премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, вице-премьер-министру Алтынай Омурбековой, министру здравоохранения удастся избежать ответственности, несмотря на человеческие жертвы и заражения тысяч человек? Народ все видит. А они не постыдились, занимаются политикой. Если бы в Кыргызстане закон работал бы как часы, если бы каждый чиновник чувствовал ответственность перед государством, то эти люди были бы привлечены к суровой ответственности.

Кыргызской власти изначально присуще разгильдяйство. Прощают, когда уходят с должности чиновники или коррупционеры, проявив халатность в работе. Доколе мы будем так поступать? Если мы будем прощать, будет ли это уроком для будущего поколения? Короче говоря, нужно сажать Абылгазиева, Омурбекову и Чолпонбаева за последствия коронавируса! Они допустили немало должностных оплошностей…

Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 1