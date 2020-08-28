В Кыргызстане придумали, как сократить потребление пластиковых пакетов и помочь безработным женщинам

Принять участие в проекте может каждый
ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин» запустило проект под названием «Содействие занятости женщин в сельской местности» при поддержке кыргызско-германского проекта «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) по поручению правительства Германии.
В рамках проекта были отобраны 110 женщин, не имеющих постоянного источника дохода, из сел Жаны-Жер и Беловодского для обучения производству тканевых сумок-шоперов. Они были полностью обеспечены тканью и расходными материалами. После нанесения изображений и оформления готовые шоперы поступили в продажу в разные филиалы торговой сети «Фрунзе». Гипермаркет выступил партнером проекта, осуществляя продажу сумок.
Стоимость изготовления – 95 сомов. Многоразовые сумки-шоперы — это полностью социальная инициатива: все вырученные средства от продажи пойдут в доход женщинам и на пошив других изделий.
Сумки-шоперы на полках супермаркетов – это шаг к расширению экономических возможностей женщин в селах. Покупая такие изделия, граждане помогают им. При этом есть возможность сократить пластиковые отходы и сохранить природу.
Подробнее об этой инициативе — на сайте http://giz-employment.kg
Купив сумку, можно снять видео или фото и выложить их с хештегами: #МЫМЕНЯЕММИР, #НЕТПЛАСТИКУ, #БИЗДҮЙНӨНҮӨЗГӨРТҮҮДӨБҮЗ, #СУМКА-ШОПЕР.
По всем вопросам необходимо обращаться в ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин»:
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Facebook: https://www.facebook.com/shestartskg;
Instagram: https://www.instagram.com/shestartskg/;
контактное лицо: Айсулуу Мурзакулова, +996 (551) 69-69-05.
Поясним, что, по данным Национального статистического комитета, более 64 процентов женщин в Кыргызстане проживают в сельской местности. Они являются наиболее уязвимым слоем. Среди групп бедного населения превалируют:
▪ безработные женщины;
▪ женщины, находящиеся в частично оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком;
▪ женщины, занятые неполное рабочее время;
▪ женщины-пенсионеры;
▪ матери-одиночки;
▪ многодетные матери.
Сегодня республика импортирует около 250 тонн пакетов в месяц, или 3 000 тонн в год. Производство полимерных пакетов в стране составляет столько же, сколько и импорт, — четверть отходов на свалках КР. Опасность пластмассы сомнению не подвергается: она не разлагается в природе, выделяет токсины, попадая в организм животных и людей.
В этом году на заседании парламента 7 июня депутаты инициировали законопроект «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызстана». Его уже рассмотрели и одобрили в первом чтении.
Для комплексного решения вышеупомянутых проблем была поставлена цель — запустить проект «Содействие занятости женщин в сельской местности». Он должен способствовать расширению возможностей женщин в сельской местности для получения доходов в качестве движущей силы социальных перемен, усилению снижения потребления пакетов из пластика и полиэтилена, а также повышению осведомленности среди населения о вреде полиэтиленовых пакетов на окружающую среду и экологию.
Источник: vesti.kg
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