Адахан не порадовал Кутушева

Даже детям известно о том, что амбиции Адахана достигают небес.

Адахан Мадумаров собирает в свою партию всех, кто остался не у дел и завоевал ненависть народа. Но устав от его самоуправства, политики, вроде Темира Сариева, бывших депутатов Абдыманапа Кутушева и Мурадыла Мадеминова ушли, громко хлопнув за собой дверью. Даже детям известно о том, что амбиции Адахана достигают небес. Поэтому для общественности и было удивительно то, что опытные политики, зная об этом, ранее решили вместе пойти с ним на выборы. Возжелавшие мандатов при помощи Мадумарова люди вновь обожглись на молоке, ведь какую-то сумму денег они успели уже потратить на выборы…

Источник: газета «Багыт.kg» №18 от 27.08.2020 / стр. 2