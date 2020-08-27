Если большинство проголосует «против всех», то выборы будут признаны несостоявшимися

Стоит отметить, что в социальных сетях уже проводят подобные опросы.

Если на выборах в Жогорку Кенеш графа «против всех» получит наибольшее количество голосов, то выборы народных избранников будут проводиться повторно. Это указано в Конституционном законе «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша».

Стоит отметить, что в социальных сетях уже проводят подобные опросы. Стало известно, что в соответствии с законом, если большинство проголосует «против всех», то выборы будут признаны несостоявшимися.

Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 8