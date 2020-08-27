Экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева приговорена к штрафу по делу Батукаева

Свердловский районный суд Бишкека 18 августа вынес приговор в отношении двоих подсудимых по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Как отмечается, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-заместитель спецпрокурора Кубатбек Жуматаев признаны виновными по части 4 статьи 43, части 2 статьи 319 УК КР (соучастие в коррупции) и на основании соглашения о сотрудничестве со следствием приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов каждый.

В деле о незаконном освобождении Азиза Батукаева фигурируют 19 человек. 14 из них согласились сотрудничать со следствием, поэтому их дело выделили в отдельное производство.

В рамках дела 23 июня Первомайский районный суд приговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, он лишен государственных званий и наград – орденов «Данакер» и «Манас» II степени, медали «Данк», именных часов президента. Позже Бишкекский городской суд оставил в силе это решение.

Кыргызстанец чеченского происхождения Азиз Батукаев родился в 1966 году в городе Токмаке Чуйской области. Его имя в криминальной среде впервые прозвучало в 1990-е годы. В 2006 году он был осужден на 16 лет и 8 месяцев с конфискацией имущества. Его обвиняли в причастности к убийству, незаконному обороту и изготовлению оружия, организации массовых беспорядков. Срок его заключения должен был закончиться в середине 2021 года.

В 2013 году Батукаев был досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения, что он «страдает неизлечимым заболеванием», и со специальным сопровождением доставлен в Бишкек, откуда сразу вылетел в город Грозный (Чечня, Россия). В 2019 году МВД возобновило расследование по факту незаконного его освобождения, и в октябре того же года передало дело в суд.

Источник: Азаттык